/ / PSL oficializa candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência

Partido não anunciou vice

Alianças ficam indefinidas

Militar critica PT e PSDB

O PSL (Partido Social Liberal) oficializou neste domingo (22.jul.2018), no Rio de Janeiro (RJ), a candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) à Presidência da República.

No seu 1º discurso como candidato, o militar fez críticas ao PT e ao PSDB, que concorrem com ele nas eleições. “De 1 lado temos a esquerda, de outro o Centrão. Quero agradecer a Geraldo Alckmin por ter juntado o que há de pior no Brasil. Do lado da esquerda há algo tão pior quanto a corrupção, que é o discurso ideológico.”

Bolsonaro chorou durante a execução do hino nacional. No evento também fez 1 apelo ao eleitorado feminino. “Todos nós viemos de um ventre de uma mulher. Sequer teríamos nascido se não fosse pelo amor delas”, disse.

Na convenção nacional do PSL não foram definidos o nome que vai compor a vice na chapa de Bolsonaro nem os partidos que estarão coligados. “Dificilmente vai ser de outro partido”, afirmou ele sobre o candidato a vice.

Em sua fala, Bolsonaro disse que a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff “calou na sua alma” e chamou o PT de “facção”.

O general Augusto Heleno participou do evento e ensaiou uma paródia da música “Reunião de Bacana (Se Gritar Pega Ladrão)”, do Bezerra da Silva, referindo-se à aliança de Alckmin com o Centrão. “Eles já podem até ter uma música para inserção na televisão. Se gritar pega Centrão, não fica 1 meu irmão”, disse.

Apontada como possível vice do candidato do PSL, a advogada e uma das signatárias do impeachment de Dilma, Janaína Paschoal também discursou e evitou confirmar se disputará as eleições. “Entendemos que para uma parceria, esse diálogo deve ser mais pormenorizado. Não é possível tomar decisão em 2 dias, estamos dialogando”, disse.

Também estavam presentes na convenção o presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebianno, o presidente licenciado, Luciano Bivar, o senador Magno Malta (PR-ES), o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), o assessor econômico da campanha, Paulo Guedes, e os filhos do candidato, o vereador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ).

Por: Poder 360