/ / Primeiro campeonato de Basquete 3 X 3 em Guarantã do Norte

A competição iniciou na sexta-feira (13/07) no período da tarde e noite e teve prosseguimento no sábado (14/07) e se estendeu até o período da noite, e após o termino aconteceu a entrega das premiações para as equipes finalistas. No masculino a equipe da Mercearia Paulista, sagrou se campeão no masculino e a equipe Oklahoma, fico com o vice-campeonato. Já no feminino as meninas do Connectcut, foram as campeãs e as da Mercearia Paulista ficaram em segundo lugar. Também foram escolhidos os destaques e os melhores defensores da competição, nas duas categorias.