/ / Presidente da Fifa engrossa coro e também critica quedas de Neymar

Gianni Infantino engrossou o coro contra as simulações de Neymar. Ainda que de forma bem humorada, o presidente da Fifa deixou nas entrelinhas nesta sexta-feira (13), em Moscou, que o craque da seleção brasileira exagerou na dor nesta Copa do Mundo.

Divulgação



Presidente da Fifa, Gianni Infantino

No dia anterior, Marco van Basten, diretor do grupo de estudos técnicos da Fifa, já havia criticado o jogador dizendo que ele é um “humorista e faz as pessoas rirem” com suas atuações no futebol.

“Primeiro, ele [Neymar] tem um talento imenso. Quando estou com um jogador que nos faz sonhar, não posso dizer nada negativo sobre nenhum dos craques”, disse Infantino, antes de gaguejar para completar a frase. “Claro que…. Você sabe. (risos). Ele mostrou que tem muito mais habilidades a mostrar no futuro.”

Lucas Figueiredo/CBF



Infantino participou de uma entrevista de mais de uma hora e dez em que respondeu sobre diferentes temas relativos ao Mundial. A seleção brasileira, claro, também foi assunto. O mandatário da Fifa disse que esperava que as equipes sul-americanas, principalmente, os campeões Argentina, Brasil e Uruguai chegassem mais longe.

O Brasil foi eliminado nas quartas de final da Rússia 2018 depois de derrota para a Bélgica. Neymar atuou os 90 minutos das cinco partidas do time verde-amarelo e marcou apenas dois gols. A Copa do Mundo agora se encaminha para a grande final, que acontece no domingo, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, entre França x Croácia.