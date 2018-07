/ / Polícia prende 24 falsos corretores de imóveis no Norte de Mato Grosso, Guarantã do Norte na lista

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis intensificou a fiscalização nas cidades de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã do Norte e Carlinda.

A Polícia Civil prendeu 24 falsos corretores de imóveis no começo deste mês de julho, em oito Municípios da região Norte do Estado.

Nesses locais, segundo Clebson Damião dos Santos e Neidivaldo Messias da Cruz, fiscais do Conselho, foram autuadas 24 pessoas por exercício ilegal da profissão.

"Nossa fiscalização continua nesta região até o dia 25 de julho e deve percorrer ainda cerca de cinco Municípios", informaram os fiscais.

Na cidade de Carlinda, um suspeito foi conduzido para a delegacia para abertura de processo e responderá por contravenção. Isso será feito em todos os casos que for identificada ilegalidade.

O delegado de Sinop Antônio Liberato explica que vem recebendo constantemente reclamação dos corretores legalizados e até mesmo por parte da população, que já foi enganada por aqueles que se apresentam como sendo corretores, mas na verdade estão atuando de forma ilícita.

"Essas pessoas que atuam na irregularidade acabam fazendo o serviço do corretor, mas não tem o mínimo critério de responsabilidades, por isso vamos continuar intensificando a fiscalização em nosso Município e região", disse.

Fonte: Midia News