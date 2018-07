/ / Polícia localiza mãe do atacante Taison, vítima de sequestro

A mãe de Taison foi sequestrada na tarde desta segunda-feira, mas já foi

resgatada (Foto: Arquivo Pessoal)

O sequestro da mãe do atacante Taison, Rosângela Freda, nesta segunda-feira teve um desfecho positivo. Ela foi encontrada pela Brigada Militar de Pelotas dentro do porta-malas de um veículo na região do interior da cidade. Quatro sequestradores acabaram sendo presos. O jogador do Shakthtar Donestk, que iniciou sua carreira no Internacional, foi convocado para defender a Seleção Brasileira durante a disputa da Copa do Mundo na Rússia.

Dona Rosângela foi sequestrada no período da tarde. Segundo testemunhas, um veículo branco estacionou em frente à casa onde a família mora. Um homem desceu do carro com um buquê de flores e a irmã do atleta recebeu a encomenda. Entretanto, um dos suspeitos disse que o presente não seria para a jovem, e sim para a mãe do atleta. No momento que Rosângela apareceu para pegar as flores, acabou sendo jogada para dentro do veículo, que saiu em disparada.

A Polícia Civil e a Brigada Militar (BM) montaram uma operação especial e conseguiram localizar Rosângela na comunidade do Alto Cruz, no distrito da Cascata. Não houve pedido de resgaste e ela foi encontrada sem ferimento.

Por Cesar Esteves /Gazeta Esportiva