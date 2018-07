/ / Policia Civil encontra peças de camionete furtada em Colíder em desmanche em Guarantã

Partes das ferragens de uma GM S10 furtada na avenida Tancredo Neves, em Colíder, foi encontrada por investigadores da Polícia Civil em um desmanche localizado a cerca de 50 quilômetros de Guarantã do Norte, nas proximidades da BR-163, na Serra do Cachimbo, ontem à tarde. Um policial informou, ao Só Notícias, que a identificação do veículo ocorreu através da numeração do chassi.

“Recebemos uma denúncia que existia essas ferragens próximo da Serra do Cachimbo. Na conferência do chassi, as informações bateram com a S10. Eles retiram tudo e só deixam os bancos e chassi da caminhonete. Agora, o proprietário será comunicado para poder dar baixa no veículo”, disse.

Ainda de acordo com investigador, a identificação dos suspeitos deve ocorrer nós próximos meses. Além disso, os furtos de outros dois veículos também estão sendo investigados.

Fonte: Só Notícias