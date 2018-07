/ / Pintura de Guarantaense que retrata o desmatamento da Floresta Amazônica será exposta no Bienal Naifs do Brasil 2018 em SP

Entre as 1.164 obras de 24 estados brasileiros, a obra da artista Guarantaense Givante Gomes foi escolhida para ser exposta na Bienal Naifs do Brasil 2018 no SESC de Piracicaba em São Paulo.



Segundo a artista, a Pintura Acrílica, que leva o título "Salve o Verde", foi inspirada no desmatamento da floresta amazônica, "moramos no seio da floresta amazônica e o desmatamento é grande. O ser humano não cultiva, não preserva as plantas, os animais e nem o próprio ser humano".



Bienal Naifs do Brasil é realizado desde 1992 pelo SESC São Paulo, unidade Piracicaba, foi criada com o intuito de privilegiar a participação de artistas cujas obras revelam a produção de arte ingênua, espontânea, instintiva, popular, naïf ou naïve -- concebidas, em sua maioria, de forma autodidata.



O evento desse ano terá início no dia 17 de agosto, as obras selecionadas ficarão expostas até novembro. Se a obra despertar interesse de alguma galeria de arte, pode assim continuar sendo exposta em outros estados. As peças também podem ser vendidas durante a exposição.



Conheça um pouco sobre a artista GivaGomes (Nome artístico)

Nasceu em Florida Paulista, estado de São Paulo, ainda criança foi com seus pais para o estado do Paraná. Aos 17 anos, foi estudar em um colégio de freias, onde ficou 10 anos. Ao retornar para casa de seus pais, ela começou a cursar a faculdade de Letras, curso o qual ela também fez pós-graduação.



Em 2008, começou a dar as suas primeiras pinceladas e até hoje não parou. Hoje ela pinta artesanatos e telas.



Gomes já participou de várias exposições, entre elas o SESC e Casario de Rondonopolis, Praça da Bandeira em Cuiabá, Unemat em Sinop. Participou também de programas de televisão como São Jovem Arte Mato-grossense, É Bem Mato Grosso e Bom Dia Mato Grosso.

Olhar Cidade da Redação