/ / Pinheiro 'garante' a Fagundes que MDB permanece em sua chapa

Por Pablo Rodrigo

Otmar de Oliveira



Mauro Mendes, Wellington Fagundes e Emanuel Pinheiro nas eleições municipais de 2016

Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), amenizou as conversas que a sigla emedebista vem mantendo com DEM, do pré-candidato ao governo Mauro Mendes, e garantiu que o MDB continua na construção da candidatura do senador Wellington Fagundes (PR), ao Palácio Paiaguás.

Em jantar com Fagundes em Brasília, Pinheiro tentou contornar o mal-estar entre os emedebistas e o republicano. Disse que ajudará na construção da chapa majoritiários dos aliados - PR, MDB, PP, PTB e PC do B.

"Ficou decidido que está mantida a construção dessa chapa em torno do nome de Wellington Fagundes. Aqui é o lugar natural do MDB que vem construindo esse projeto desde 2015", disse o prefeito.

Segundo Pinheiro, Fagundes se comprometeu a partir da semana que vem, já começar a definir a chapa majoritária. "A definição de nomes depende das siglas, e Wellington ainda está conversando. Mas disse que já na semana que vem vai acelerar isso", revelou Emanuel ao afirmar que Fagundes vem mantendo diálogo com o senador José Medeiros (Pode), que é pré-candidato à reeleição.

Sem veto

Emanuel Pinheiro também negou qualquer veto em relação ao MDB conversar com outras siglas que não estão no arco de aliança de Wellington Fagundes.

Segundo ele, seria muita "pequenez" da sua parte vetar a conversa com Mauro Mendes. "Seria de uma pequenez qualquer veto da minha parte por questões paroquiais envolvendo Cuiabá. O MDB tem que conversar com o Mauro, sempre tive uma boa relação com ele, apesar de não termos nos falado há muito tempo, mas não tenho veto nenhum. Assim como não teria veto se o MDB conversasse com o governador Pedro Taques", finalizou.