/ / Parque Serra Azul registra terceiro foco de incêndio em 2018

O Parque Estadual Serra Azul, localizado em Barra do Garças (521 km a Leste de Cuiabá), registrou terceiro foco de incêndio em 2018. Neste domingo (15/07), a equipe do parque encontrou três focos de incêndios que foram controlados na manhã desta segunda (16/07) com auxílio do Corpo de Bombeiro Militar (CBM), ONG Aliança da Terra, Associação Amigos dos Animais e DTCEA-BW Sindacta da Força Aérea.





Em maio foi registrado o primeiro foco de incêndio e o segundo no dia 08 de julho. A suspeita é de que todos os casos tenham origem criminosa, uma vez que os locais onde o fogo teve início são áreas ermas e que nunca tiveram registros de incêndios. Uma equipe do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) se deslocou para a Serra Azul com o objetivo de apurar as causas do incêndio. Desde 2016, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) monitora a Área de Proteção Ambiental (APA) e todo entorno da Unidade de Conservação para orientar, educar e responsabilizar os infratores.





De acordo com informações da gerência do parque, desde 2007 apenas dois incêndios tiveram origem em fenômenos naturais por conta da queda de raios. “Os prejuízos para a biodiversidade do parque e para o turismo da cidade são incalculáveis”, lamenta a gerente do parque, Cristiane Schnepfleitner. Ela lembra que o município está em plena temporada de turismo por conta das praias do Araguaia e que a fumaça, além de prejudicar a saúde humana, pode espantar os turistas prejudicando a economia local.





Caso novas ações criminosas sejam identificadas, a Sema avalia a possibilidade de restringir o acesso ao Parque Serra Azul durante o período de estiagem para assegurar a conservação ambiental e a segurança dos visitantes.

