/ / Palmeiras acerta empréstimo de zagueiro paraguaio do Milan

O zagueiro paraguaio Gustavo Gomez é o novo reforço do elenco de Luiz Felipe Scolari (Foto: Divulgação)

O Palmeiras acertou a chegada de mais um reforço para a defesa nesta terça-feira. Nascido no Paraguai, o zagueiro Gustavo Gomez, vinculado ao Milan, nos próximos dias formalizará um contrato de empréstimo com o clube alviverde válido por um ano.

Revelado pelo Libertad, Gomez se destacou com a camisa do argentino Lanus e acabou contratado pelo Milan em 2016, com vínculo até junho de 2021. Nesta temporada, o paraguaio de 25 anos de idade perdeu espaço e disputou apenas três partidas, sem marcar gols.

Convocado pelo ex-lateral direito Arce, Gustavo Gomez disputou como titular os últimos jogos do Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A seleção não teve sucesso na busca por uma vaga no torneio recentemente disputado na Rússia.

Gustavo Gomez é esperado em São Paulo ainda nesta semana para formalizar seu compromisso com o Palmeiras. Ele é o segundo zagueiro contratado por empréstimo pelo clube na metade da temporada, já que antes chegou o argentino Nico Freire, que estava no holandês Zwolle.

técnico Luiz Felipe Scolari. Cotado para ser titular, ele terá a concorrência de Antônio Carlos, Edu Dracena, Luan, Nico Freire, Pedrão e Thiago Martins. O jogador da seleção paraguaia é o sétimo zagueiro do elenco palmeirense, a ser comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Cotado para ser titular, ele terá a concorrência de Antônio Carlos, Edu Dracena, Luan, Nico Freire, Pedrão e Thiago Martins.

“Cada jogador que chegar será bem acolhido pelos companheiros. Isso é uma família, e vai seguir a mesma disputa de sempre. Edu, Luan, Thiago Martins, Pedrão e Nico vão dar continuidade no trabalho. É uma briga sadia e, se vem, é para nos ajudar”, afirmou Antônio Carlos após o treino desta terça.

Por Bruno Ceccon - São Paulo , SP