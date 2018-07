/ / Pacientes operados na Caravana de Sinop recebem atendimentos pós-cirúrgico

Caso não recebam alta médica, os pacientes são agendados para retorno ao centro cirúrgico, ou recebem encaminhamento para a unidade fixa da Caravana da Transformação, em Várzea Grande

Evelyn Ribeiro | Gcom/MT

Os atendimentos pós-operatórios de 30 dias dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata na 14ª edição da Caravana da Transformação começaram nesta terça-feira (03). A avaliação está sendo realizada no Ginásio Olímpico José Carlos Paga, em Sinop, e segue até o dia 6 de julho. O horário de atendimento é a partir das 6h.

No município a Caravana foi realizada entre os dias 21 de maio e 02 de junho, no estacionamento do estádio Gigante do Norte. Para ser atendido, o paciente precisa apresentar documento de identificação e o comprovante de agendamento.

A avaliação de 30 dias é a última etapa do acompanhamento pós-cirúrgico oferecido pela Caravana para que os pacientes recebam alta médica. Neste atendimento, são avaliados a cicatrização e a evolução de cada um por meio de uma série de exames clínicos. Além disso, os atendidos recebem orientações sobre cuidados necessários para a recuperação completa.

Estão sendo atendidos pacientes de Sinop, Sorriso, Cláudia, Feliz Natal, Santa Carmem, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Santa Rita do Trivelato, Tapurah, Vera, Diamantino, Tabaporã, União do Sul, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Colíder, Guarantã do Norte, Marcelândia, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Apiacás.

“Assim como ocorre no pós de 24h e de 7 dias, o paciente deve se alimentar normalmente e tomar o medicamento de uso contínuo, pois a avaliação não interfere na rotina dele”, explicou a coordenadora de Saúde da Caravana, Simone Balena.

Caso não recebam alta médica, os pacientes são agendados para retorno ao centro cirúrgico, ou recebem encaminhamento para a unidade fixa da Caravana da Transformação, localizada em Várzea Grande. Para tirar dúvidas, o paciente também pode contar com o canal de atendimento pelo telefone 0800 770 7011. A central funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h; e das 14h às 18h, horário de Brasília, a ligação é gratuita.

Em 14 edições, a Caravana da Transformação atendeu mais de 350 mil cidadãos mato-grossenses e realizou 66.409 cirurgias oftalmológicas. Somente em Sinop foram feitas 4.281 consultas e 5.165 cirurgias de catarata, pterígio e yag laser.