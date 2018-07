/ / MT registra quase 13 mil casos de hepatite em 19 anos; 59% é do tipo B

O balanço do Ministério da Saúde foi divulgado na semana passada, quando ocorreu o lançamento do plano pactuado pelo governo federal com os estados e municípios a fim de eliminar a hepatite C no Brasil até 2030.

Conforme o órgão, os dados coletados referem-se ao período compreendido entre os anos de 1999 e 2017 e, apesar da campanha do governo federal ter o foco em casos de hepatite C, 59% dos casos registrados no estado são do tipo B – o que corresponde a 7.674 ocorrências.

A hepatite A concentra o segundo maior número de casos em Mato Grosso, num total de 3.827 registros, enquanto a hepatite C é responsável por 1.424 ocorrências confirmadas. A hepatite do tipo D é a menos expressiva no estado: apenas 54 casos.

Mortes

O levantamento do Ministério da Saúde aponta que pelo menos 402 pessoas morreram em Mato Grosso vítimas de hepatites virais entre os anos 2000 e 2016. Quando a causa da morte foi hepatite associada a outros fatores, o número de mortes sobe para 654, conforme a publicação.

Tipos de hepatite

A hepatite A é transmitida por meio de água e alimentos contaminados por fezes ou pelo contato da mão suja de fezes com a boca.

Já as hepatites B e C são transmitidas por meio do sexo sem proteção e no compartilhamento de seringas, agulhas ou qualquer outro objeto cortante ou perfurante.

A hepatite D também é transmitida pelo sangue e, da mesma maneira que os vírus B e C, exige cuidado com o compartilhamento de objetos, como escovas de dentes, seringas, depiladores e barbeadores portáteis.