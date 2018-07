/ / Ministério do Turismo investe 3,2 milhões em Sinop

O deputado estadual Silvano Amaral (MDB) e o deputado federal Carlos Bezerra (MDB) foram os responsáveis por intermediar, no Ministério do Turismo, a autorização para a execução de dois projetos avaliados em R$ 3,2 milhões. O anúncio foi feito na semana anterior à cerimônia de liberação de recursos para 15 municípios mato-grossenses, realizada na Assembleia Legislativa, na última quinta-feira (5), com a presença do ministro Vinícius Lummertz.

Segundo o deputado Silvano Amaral, o aporte financeiro investido em Sinop será aplicado no Parque Florestal, no valor de R$ 2.021.072,80, e R$ 1.239.463,60 serão investidos na duplicação da pista que dá acesso ao aeroporto Presidente João Figueiredo e nas obras de revitalização do Parque Florestal.

A aprovação dos projetos contou também com o apoio da presidente do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur), Teté Bezerra. “São obras extremamente importantes para a população sinopense e que agora começa a sair do papel. Estamos na expectativa e felizes por mais esta conquista”, ressaltou Silvano.

Na reunião, a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR), falou da importância da reestruturação do Parque Florestal e agradeceu o apoio do deputado Silvano, que também foi responsável por articular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a aprovação do projeto de ampliação e reforma do aeroporto, avaliado em mais de R$ 100 milhões.

“Os deputados Silvano e Carlos Bezerra são grandes parceiros de Sinop e nos ajudam em muitas situações, seja asfalto, regularização fundiária, saúde, educação, sempre nos ajudam. O Silvano é daqui (Sinop), sabe o que é melhor para a nossa cidade, já o Bezerra nos ajuda desde a gestão Juarez Costa. Só temos que agradecê-lo pelo empenho. Quanto ao parque, o que queremos é um local agradável para receber as famílias e para os turistas que visitam Sinop. É mais um local para mostrar nossas belezas naturais”, observou a prefeita.