/ / Melhor mandante da Série B, Alex Alves quer Coritiba forte também como visitante e enaltece ser o jogador de linha com mais minutos na competição

Sete jogos, seis vitórias, um empate, 10 gols marcados e somente dois sofridos. Com esse retrospecto, o Coritiba tem o melhor aproveitamento como mandante na Série B e também foi o time que menos sofreu gol dentro de casa. O ótimo desempenho no estádio Couto Pereira permitiu que os comandados de Eduardo Baptista estejam no G-4 da segundona.

Quem tem papel fundamental nessa performance alviverde dentro de casa é o zagueiro Alex Alves.





O defensor atuou em seis dos sete jogos do Coritiba como mandante e em cinco deles o Coxa terminou a partida sem ser vazado. Na opinião do defensor, essa força diante da torcida será um diferencial para o acesso. “Estamos fazendo nosso papel dentro de casa. Somos muito fortes dentro do Couto e isso vem sendo mostrado dentro de campo. Tenho certeza que se continuarmos assim até o final da competição conseguiremos o nosso objetivo, que é o acesso”, declarou o camisa 44.





O próximo compromisso do Coritiba nesta Série B será longe de sua torcida. O time encara o Guarani, na próxima segunda-feira, às 18h, no estádio Brinco de Ouro. Para Alex Alves, chegou o momento de o Coxa demonstra sua força também como visitante. “O Coritiba é um gigante nesta Série B. Temos que buscar também algumas vitórias fora de casa. Vai ajudar na busca do nosso objetivo.





O time tem evoluído nas últimas partidas, lutando bastante para conseguir os resultados. Tendo atenção nos detalhes diante do Guarani poderemos sair de lá com um bom placar”, opinou o zagueiro.





Alex Alves deve ser mantido entre os titulares do Coxa para o duelo contra o Guarani. Ele, aliás, é jogador de linha com mais minutos em campo nesta Série B. “Estou muito feliz com essa sequência de jogos que estou tendo. É muito importante para minha confiança e para manter a qualidade do meu jogo.





Tenho que manter esse nível de atuações. Importante também que estamos entre as melhores defesas da competição e isso é mérito não apenas do sistema defensivo, mas de toda a equipe, inclusive meias e atacantes, que vem nos ajudando na marcação. Esse auxílio deles, facilita termos um sistema sólido na defesa”, concluiu.

Foto: Divulgação/Coritiba

Assessor de Imprensa