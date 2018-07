/ / Medeiros diz que vai acionar desembargador que mandou soltar Lula ao CNJ

Pablo Rodrigo, repórter do GD

João Vieira



Anti-petista de carteirinha, o senador José Medeiros (Pode) afirmou que ingressará ainda nesta segunda-feira (9), junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com pedido de punição contra o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, por conta das suas 3 decisões concedendo habeas corpus para o ex-presidente Lula (PT), que se encontra preso em Curitiba desde o dia 7 de abril deste ano.

De acordo com Medeiros, o HC impetrado pelos deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP), Wadih Damous (PT-RJ) e Paulo Pimenta (PT-RS), seria uma "tramoia" por parte do PT.

"Esperaram entrar o plantão de um ex-militante do PT e 30 minutos depois eles entraram com esse pedido. Ele [Favreto] sabia que a reação seria forte e mandou soltar [o Lula] imediatamente", disse o senador em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

"Nós não podemos ficar com o sistema de justiça brasileiro a mercê desse tipo de coisa", prosseguiu José Medeiros.

O senador diz que o imblóglio trás descrédito as instituições judiciais e que a culpa seria do Partido dos Trabalhadores e não do TRF-4.

A polêmica começou neste domingo (8) antes das 10 horas, quando Favreto concedeu liberdade ao ex-presidente determinando que o alvará fosse cumprida pela Polícia Federal no próprio domingo.

O juiz Sérgio Moro, titular da Lava Jato, ao tomar conhecimento da decisão, mesmo estando de recesso, disse que Favreto não tinha competência para liberar Lula e pediu a manifestação do relator da Lava Jato em segunda instância, Gebran Neto.

Contrariando Favreto, o relator suspendeu a decisão que determinou a liberdade provisória do ex-presidente e determinou que a Polícia Federal do Paraná, onde Lula está preso, não tomasse nenhuma providência para soltá-lo.