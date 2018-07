/ / Manuela D’Ávila diz que eleger Alckmin seria reencarnar governo Temer

Fez analogia a ‘The Walking Dead’

A pré-candidata à Presidência Manuela D’Ávila (PC do B) disse que a eleição de Geraldo Alckmin ao Planalto seria reencarnar o governo de Michel Temer. A mensagem foi postada no perfil de Manuela no Twitter nesta 2ª feira (23.jul.2018).

Ela ainda comparou 1 futuro governo Alckmin com o apocalipse zumbi retratado na série The Walking Dead.

Manuela D’Ávila fez 1 trocadilho com os nomes e chamou o possível governo do tucano de “The Alckmin Dead”.

Ao divulgar participação no programa Voz Ativa da Rede Minas nesta 2ª, Manuela D’Ávila voltou a associar Alckmin a Temer.

“Você pode deixar de assistir ao Temer reencarnado, hoje a noite, por assistir a Manu no Voz Ativa”, disse ao se referir ao tucano.

O programa vai ao ar no mesmo horário em que Alckmin será sabatinado no Roda Viva, da TV Cultura, às 22h15.