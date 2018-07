/ / Mais de 600 Km de Estradas, Pontes e Bueiros recuperados em Guarantã do Norte

Mesmo com a queda no repasse do FETHAB prefeitura de Guarantã do Norte desenvolve revitalização das estradas do interior em parceria com os agricultores

A Prefeitura de Guarantã do Norte vem atendendo as demandas de manutenção de estradas, pontes e bueiros do interior do município. Relatórios da Secretaria de Obras e Transportes apontam para revitalização até o momento de mais de 600 Km das vicinais com serviços de patrolamento, cascalhamento, elevação de aterros, rebaixamento de serras e reestruturação das pontes e bueiros deteriorados pela ação do tempo e devido ao grande fluxo de trânsito.

Por determinação do Prefeito Érico Stevan uma patrulha rodoviária composta por motoniveladora, retroescavadeira hidráulica, PC e caminhões basculantes atua de forma constante na recuperação das estradas para que dê garantia e segurança ao produtor de grãos, leite, gado de corte, hortifrutigranjeiros, entre outras cadeias produtivas, principalmente no contexto da agricultura familiar de poder plantar, colher e escoar a produção sem maiores transtornos e perdas.

Em algumas regiões de Guarantã do Norte, há pelo menos 10 anos os pequenos agricultores vinham sofrendo devido a ausência de ações estruturantes nas estradas por parte do Poder Público Municipal. Em tempos de chuva comunidades rurais corriam o sério risco de ficar isoladas devido aos atoleiros, estouro de bueiros e problemas estruturais nas pontes e pontilhões.

“Olha, não temos outra coisa a dizer, estamos satisfeitos com a parceria do Prefeito Érico. Aqui nós não estávamos esquecidos, estávamos na verdade abandonados e a Deus dará. Nunca nossa linha tinha recebido tantas máquinas e um serviço de gente, posso assim dizer. Todo mundo sabe que sem estradas nós colonos ficamos amarrados e impedidos de transportar os alimentos para poder vender e sustentar nossas famílias”, comentou o agricultor Raimundo.

Cerca de 60 pontes, bueiros e pontilhões foram totalmente recuperados e os serviços continuam sendo desenvolvidos dentro de um cronograma de trabalho que visa atender todas as necessidades. Mesmo com a queda no repasse do Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, a atual administração fara os enfrentamentos necessários e buscará o apoio do setor produtivo para avançar nas obras de infraestrutura rural em Guarantã do Norte.

A Patrulha Rodoviária Guarantaense já esteve presente nas Linhas: Santo Antônio, Fogo, Cachoeirinha, Zé Baiano, Estrela, Quarenta e Cinco, Cinquenta e Quatro, 38, Peba, Betão e deverá contemplar as Linhas 27 e Páscoa já nos próximos dias.





