/ / Levantamento diz que deputado de Mato Grosso é o 5° mais caro do país

Os deputados estaduais brasileiros gastam demais, têm muitos funcionários e, em alguns casos, têm salário acima do permitido – tudo pago com o seu dinheiro.

A conclusão é de um relatório da ONG Transparência Brasil divulgado em janeiro de 2018.

Segundo o estudo, deputados de ao menos cinco estados ganham mais do que o teto permitido, que é de R$ 25.322. Para burlar esse limite, eles recebem gratificações quando presidem comissões na Casa ou quando fazem parte da mesa diretora.

A Transparência Brasil descobriu também que muitos deputados estaduais têm direito a verbas indenizatórias “astronômicas”. Esse dinheiro é usado para gastos como escritório, passagens aéreas e aluguel de veículos.

Nas Assembleias estaduais, há limites de até R$ 65 mil, como é o caso do Mato Grosso.

Outro ponto de desperdício é a verba de gabinete – dinheiro destinado à contratação de assessores para o parlamentar.

Aqui na Região tem representantes, como o Deputado Pedro Satélite, entre outros, o que tem que ser avaliado em tempo de eleição, é se realmente vale a pena manter um Deputado a esse preço para o bolso dos Eleitores.

Será que o retorno para a Região está em conformidade com os ganhos do Parlamentar?

Veja o custo que o Eleitor paga por seu Deputado:

Mato Grosso – R$ 160.322 por deputado

O Mato Grosso tem a maior verba indenizatória do país, com R$ 65 mil por deputado, e é tratado no relatório como o caso “mais absurdo”. Isso porque os deputados mato-grossenses não precisam mais comprovar gastos para ter direito a essa verba. “Os R$ 65 mil são depositados automaticamente na conta do parlamentar, que não precisa apresentar comprovantes fiscais antes de receber o dinheiro”, diz o estudo.

UF Mato Grosso

Salário dos deputados R$ 25.322

Gratificações

Auxílio moradia

Verba indenizatória R$ 65.000

Outras verbas

Total para gasto pessoal R$ 90.322

Verba de gabinete (para contratação de assessores) R$ 70.000

TOTAL (pessoal + gabinete) R$ 160.322,00

