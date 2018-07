/ / LBV abre vagas para atividades gratuitas com crianças e adolescentes

O Centro Comunitário da Legião da Boa Vontade (LBV) em Cuiabá/MT está com inscrições abertas no programa: “Criança: Futuro no Presente! ”, para crianças de 6 a 15 anos, integrantes de famílias de baixa renda. O programa oferece oficinas nas áreas de esporte, música, brincadeiras, artesanato e cidadania ecumênica, além de alimentação, material escolar e uniformes. Pedagoga, educadores sociais, assistente social e psicóloga acompanham os atendidos.





Para fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem ligar, agendar horário e comparecer ao Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, das 8h às 16h, apresentando cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento, cartão de vacina, 2 fotos 3x4 e declaração escolar.

Sobre a LBV





Fundada em 1º de janeiro de 1950 pelo poeta e radialista Alziro Zarur, a Legião da Boa Vontade (LBV) tem como diretor-presidente José de Paiva Netto. A LBV é uma associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, educacional, cultural, filosófica, ecumênica, altruística e sem fins econômicos, reconhecida no Brasil e no exterior por seu trabalho nas áreas da educação e da assistência social. Atua em prol de famílias de baixa renda, somando ao auxílio material os valores da Espiritualidade Ecumênica.





Em Cuiabá, a Legião da Boa Vontade mantém, desde 18 de Abril de 1979, um Centro Comunitário de Assistência Social, onde promove diariamente projetos socioeducativos voltados para a sustentabilidade e inclusão social das comunidades em situação de risco. Nesse contexto, a entidade desenvolve os programas “Criança: Futuro no Presente!”, amparando meninos e meninas de 6 a 15 anos provenientes de famílias de baixa renda, e que promove oficinas esportivas, culturais e educativas. Idosos “Vida Plena!” Atende idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Eles participam de ações que colaboram no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, socialização e fortalecimento dos vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais. Além disso, estende o apoio diretamente às suas famílias.





Serviço: LBV abre vagas para atividades gratuitas com crianças e adolescentes

Data: segunda a sexta | Horário: das 8 às 16 h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV