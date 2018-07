/ / Jovem é detido em MT com sacola de ossos retirados de cemitério, diz polícia

Robson Luiz Gomes Pereira detido por roubar ossos de cemitério (Foto: Polícia Militar-MT)

Robson Luiz Gomes Pereira, de 24 anos, foi detido ao carregar uma sacola com ossos retirados do cemitério, em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, na segunda-feira (2). De acordo com a polícia, ele foi abordado após denúncia de moradores.





Dentro da sacola foram encontrados ossos de diversos tamanhos e um crânio. De acordo com o boletim de ocorrência, assim que foi detido, o suspeito teve um surto e começou a se debater e a dizer frases sem sentido.





Em depoimento, Robson não explicou o motivo de estar retirando os ossos do cemitério. Ele foi levado para a delegacia do município.

Ossos retirados do cemitério de Peixoto de Azevedo (Foto: Polícia Militar-MT)

Por Por Lidiane Moraes, G1 MT

Crânio encontrado na sacola que o suspeito carregava (Foto: Polícia Militar-MT)