/ / Internautas causam alvoroço nas redes sociais por resultado injusto no concurso da Rainha da Expotã 2018

No último sábado (21-07) aconteceu o concurso da Rainha da Expotã 2018, no clube chão batido, com oito candidatas participantes.



As candidatas desfilaram com dois trajes, country e típico, onde os jurados puderam avaliar, beleza e harmonia física, simpatia e comunicação, elegância charme e graça, desenvoltura na passarela e avaliação do traje típico.



Três candidatas se destacaram elegendo Vanda Daufenbach como Rainha da Expotã, Lara Souza como 1° Princesa e Márcia Ferreira como 2° Princesa.



Após o resultado, os internautas começaram a postar que havia injustiça em relação a pontuação, certo de que a candidata Márcia Ferreira, merecia ganhar como Rainha.



Vários postes foram postados nas redes sociais, "Estava linda, merecia o primeiro lugar, era a mais bonita de todas". afirmou uma internauta.



"Como assim? Princesa? A Márcia era a mais bonita tinha que ser a rainha". destacaram.



"Como pode? Com certeza que erraram porque para todos nós, a Márcia seria a Rainha, aí tem coisa!"



"Como eu disse teve trem aí !! Márcia é muito merecedora, na minha opinião não achei justo!" relataram.

Segundo informações os papéis que contiam as notas dos jurados, estavam com algumas razuras, coisa que não se deve acontecer em concursos.



Nas redes sociais a candidata é considerada a Rainha do povo, pela sua extrema beleza que superava as demais candidatas e por sua humildade, onde estão desmonstrando total a apoio a ela.



Uma outra indignação da população é que a Rainha eleita é moradora de Novo Mundo, onde não é municípe de Guarantã do Norte, sede da Expotã.



Se foi algo na organização que prejudicou a candidata não sabemos, mas a população consegue visualizar algum tipo de injustiça. Fonte: Olhar Cidade com Marcilene Ferreira