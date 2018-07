/ / Instituições hospitalares se unem na distribuição de fraldas

Nove meses pode até parecer um longo período para driblar a ansiedade de conhecer um filho ou filha. No entanto, o intervalo é curto quando se tem em mente tudo o que é necessário resolver antes do bebê vir ao mundo. Todos os dias surgem dúvidas acerca de temas relacionados à gravidez, parto, pós-parto e primeiros cuidados com o bebê. Inclusive, com a chegada do recém-nascido, as famílias começam uma maratona de troca de fraldas.





Para ajudar as futuras mamães e/ou papais nessa jornada, o Hospital Santa Rosa fez recentemente a entrega de 56 pacotes de fraldas pediátricas descartáveis para duas instituições de saúde em Cuiabá – o Hospital Geral Universitário (HGU) e o Hospital Beneficente Santa Helena (HBSH). As doações são resultado da entrada solidária fruto da participação na segunda edição do Curso de Gestantes da instituição.





Conforme explica a ginecologista e obstetra Caroline Paccola, uma das coordenadoras da especialidade no Santa Rosa e também do Projeto Parto Adequado na instituição, a ideia é conseguir ir além do objetivo do curso – que, por sua vez, proporciona aos participantes orientações e informações pertinentes sobre o tema em prol de prepará-los para uma experiência gestacional e de parto bastante positiva.





“Em 2017, o Santa Rosa aderiu à segunda fase do Projeto Parto Adequado – uma iniciativa que prevê a redução das altas taxas de intervenções desnecessárias no país, bem como que pretende desmistificar o medo e o receio das mães sobre o parto normal. Neste viés, o curso é uma das formas de se prezar pelo conhecimento e por um parto seguro. Mas, queremos também contribuir para que essa experiência positiva continue no pós-parto. Na nova rotina das famílias, que nem sempre estão preparadas”, destaca.





Caroline complementa que, “nos primeiros seis meses, período em que a alimentação recomendada para o bebê é exclusivamente o aleitamento materno, as trocas de fraldas podem ocorrer cerca de 10 vezes em um único dia”.





Para a supervisora de Assuntos Institucionais do HGU, Herinea Coleta, doações como esta são de suma importância. “Agradecemos imensamente essa boa ação. Somos um hospital filantrópico e não temos condições de comprar fraldas para as crianças que precisam, sendo que as mães que nos procuram são carentes. Quem também puder doar, é só procurar o setor de ‘Doações’. Tanto fraldas pediátricas quanto geriátricas são extremamente necessárias”, pondera.





Segundo a gerente administrativo da UTI Neonatal do Santa Helena, Angela Saboia, a instituição filantrópica é grata pela doação. “Atendemos mães carentes, que não tem muitas condições”, reforça. Pensamento reiterado pela enfermeira da maternidade do HBSH, Francielli Barros, que enfatiza que “qualquer tipo de doação é bem-vinda. Temos histórias comoventes diariamente. Mães que vem sem roupa para os bebês, bebês que nascem prematuros e pegam as famílias de surpresa”.





CURSO DE GESTANTES – O Curso de Gestantes do Hospital Santa Rosa visa promover a troca de informações sobre assuntos que permeiam o cotidiano das futuras mamães, bem como dos futuros papais. A iniciativa faz parte das atividades do Projeto Parto Adequado, que tem como objetivo reduzir as altas taxas de intervenções desnecessárias no país e desmistificar o parto normal. O Santa Rosa aderiu à segunda fase do projeto em 2017 e é acompanhado por um ‘hospital padrinho’, o Nipo-Brasileiro, de São Paulo. Novas edições do curso estão previstas para 2018.





ACREDITAÇÃO – Ao completar 20 anos, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.





Assessoria de Imprensa Hospital Santa Rosa - ZF Press