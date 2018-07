/ / Indea conclui operação em Juara

Todas as propriedades já estão com o cadastro ativo no Sistema Informatizado de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Sindesa), portanto, liberadas para a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA). As propriedades haviam sido preventivamente interditadas no Sindesa para o trânsito de bovinos e bubalinos, com exceção para o abate.