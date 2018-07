/ / Gusttavo Lima se nega a atender imprensa e diz que mídia local não tem moral para queimar a sua imagem a nível nacional

O show nacional do cantor sertanejo Gusttavo Lima na abertura do Expotã 2018, foi marcado por um descaso total do cantor com imprensa local e regional, além de um show totalmente desanimado na noite desta quinta-feira (26-07).

A assessoria de imprensa do cantor agendou juntamente com os membros da diretoria da Acritã uma coletiva de imprensa com os repórteres de rádios e TVs de Guarantã do Norte e Matupá, no entanto não foi isso que aconteceu.

O cantor chegou cerca de uma hora de atraso no parque de exposição, pois o horário agendado para atender a imprensa e fãs era as 23 horas, no entanto o mesmo chegou quase meia noite, atendeu apenas 15 fãs, e pediu para que a imprensa aguardasse até o final do show, pois assim ele teria tempo o suficiente para atender a todos com calma, porém não foi isso que aconteceu, Gusttavo Lima desceu do palco direto em um veículo que aguardava atrás do palco deixando todos esperando.

O repúdio ao cantor começou logo pela manhã quando o mesmo divulgou que chegaria no aeroporto de Matupá as 16h30min e, no entanto, surpreendeu a todos chegando as 10h da manhã.

Além de chegar mais cedo, Gusttavo desceu do avião direto para uma caminhonete que o aguardava sem sequer levantar a cabeça muito menos acenar para os fãs, o mesmo trajava uma capa preta e um boné escuro.

Já durante a noite, além de chegar atrasado no local do show, deixar a imprensa esperando cerca de três horas, o cantor foi antiprofissional, fazendo toda a imprensa esperar por uma coletiva de imprensa que fora marcada para as 23 horas e no entanto nunca existiu.

Nossa equipe teve acesso a seguinte informação: "Gusttavo está muito estressado, pois o seu segundo filho nasceu essa semana e o mesmo não teve tempo de curtir a família ".

O próprio motorista que fez o translado do cantor do aeroporto até o hotel e posteriormente do hotel ao parque de exposição foi impedido de tirar uma foto, pois o cantor alegou estar estressado.

Logo pela manhã a imprensa foi avisada que o mesmo atenderia a imprensa com uma única condição, ninguém poderia tocar no assunto dos filhos, da esposa e nem da vida particular do artista, cada equipe de TV e rádio deveria fazer uma única pergunta de punho profissional, no entanto isso não ocorreu e a imprensa foi avisada por um funcionário do cantor durante o show, de que não seria realizada coletiva nenhuma, ao ser questionado sobre a possibilidade de ser divulgado uma nota relatando os fatos, o funcionário foi categórico ao afirmar que a "mídia local não tinha moral pra queimar a história de Gusttavo Lima, que o máximo que nós conseguiríamos era uma mídia no Norte do estado, mas que isso jamais atingiria o cantor a nível nacional ".

Fonte: Olhar Cidade com Claudia Godinho