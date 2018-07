/ / Guarantã: Veiculo colide com poste na Av. Jatobá e deixa cidade sem energia por algumas horas

Por volta das 3h50min da manhã desta terça-feira, a polícia militar de Guarantã do Norte foi acionada via 190, onde o comunicante informava que na Avenida Jatobá, próximo a Eletrokasa, um veículo com alguns ocupantes havia colidido com poste.

De mediato a equipe policial se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos.

O veículo Quantum CL de cor branca colidiu violentamente contra um poste ocasionando uma descarga elétrica que veio a deixar a cidade inteira sem energia elétrica. Os policiais ao chegar ao local não encontrou nenhuma vítima, testemunhas informaram aos policiais que os ocupantes do veículo haviam evadido do local.

Diante disso, os policiais entraram em contato com Hospital Municipal, onde os mesmos foram informados que duas mulheres e um homem haviam dado entrada com algumas escoriações pelo corpo proveniente de um acidente de trânsito.

Os policiais militares se deslocaram até hospital municipal onde encontraram duas menores da cidade de Peixoto de Azevedo que se encontravam no veículo. Os policiais ao questionar uma das menores, a mesma relatou que ela e sua amiga conheceram o condutor do veículo na cidade de Peixoto de Azevedo, e que o mesmo as convidou para vir em Guarantã beber na praça central.

A menor relatou ainda que antes do fato, as mesmas não conheciam o referido rapaz, e que o condutor do veículo veio trabalhar no Parque de Exposições ACRITÃ, e que após ele deixar as menores no hospital ou mesmo sumiu.

Diante disso os policiais militares fizeram rondas no intuito de localizar o condutor do veículo, porém não obteve êxito até o presente momento.

Por: O território