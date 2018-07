/ / Guarantã do Norte: Secretaria investe 200 mil em bueiros galvanizados

A secretaria de infraestrutura recebeu na semana que passou 30 (trinta) bueiros galvanizados para serem implantados nas estradas da zona rural do município conforme a necessidade.

Foram duzentos mil reais investidos com recursos próprios do município para solucionar problemas emergenciais principalmente no período chuvoso.





O bueiro galvanizado corrugado tem grande durabilidade e no período chuvoso favorece a instalação com agilidade o que facilita o trabalho da equipe montadora.





Hoje as coisas estão bem diferentes principalmente no que diz respeito à madeira. Antigamente para se construir uma ponte de madeira era uma facilidade. Hoje esta diferente a madeira esta muito cara e não tem a mesma durabilidade de um tudo destes. Por isso estamos fazendo esse investimento. Além da durabilidade temos uma grande agilidade na hora de montar. Isso nos favorece muito principalmente no tempo das chuvas.





Aproveita para agradecer ao prefeito Érico porque esse foi um recurso de superávit que ele destinou para nos ajudar nesse trabalho. Disse Claudiomar Paloschi.