/ / Guarantã do Norte realizou o 1º fórum comunitário do Selo Unicef

São com estes itens que o município de Guarantã do Norte/MT realizou o 1º fórum comunitário do Selo Unicef, edição 2017 – 2020. O Fórum aconteceu na última sexta-feira (29/06), nas dependências da Universidade Aberta do Brasil – UAB e contou com a presença das autoridades municipais, como prefeito, Promotor de Justiça, representante da Aeronáutica e Policia Militar e várias outras autoridades.