/ / Guarantã do Norte ganha núcleo de Bombeiro Militar

A implantação do Núcleo para Guarantã do Norte, só foi possível devido ao esforço coletivo do prefeito Érico Stevan e do Deputado estadual Dilmar Dal Bosco e outras autoridades segundo o prefeito Érico, a instalação do Corpo de Bombeiro em Guarantã do Norte, foi um desafio que se iniciou em 2013, ainda quando ele era vereador.