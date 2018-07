/ / Governo inaugura Laboratório de Sanidade Vegetal e Arquivo Central do Indea

Dayanne Santana | Indea-MT



O governo de Mato Grosso, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado e Mato Grosso (Indea-MT), inauguram nesta quarta-feira (04.07), às 18h, o Laboratório de Sanidade Vegetal e o Arquivo Central. As obras foram realizadas a partir de um termo de cooperação com o Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase).

A inauguração do Laboratório de Sanidade Vegetal do Indea dá continuidade ao sonho de tornar o Complexo do Planalto, em um centro tecnológico da Defesa Agropecuária em Mato Grosso. O Laboratório de Sanidade Vegetal contará com equipamentos de última geração, vai realizar análise de pragas e doenças de importância para a defesa vegetal. Além de contar com um corpo de servidores preparados para realizar as análises.

Serviço

Evento: Inauguração do Laboratório de Sanidade Vegetal e Arquivo Central do Indea

Data: 04 /07 (quarta-feira)

Horário: às 18h

Endereço: Complexo do Indea, localizado na Avenida Missionário Gunnar Vingren, 2.881 - Bairro Residencial São Carlos, Cuiabá/MT