/ / Garimpo é alvo de bandidos em Peixoto de Azevedo; uma caminhonete foi levada

Dois homens foram detidos ainda na noite do ocorrido, porém as vítimas não fizeram o reconhecimento e os mesmos acabaram sendo liberados em seguida.

Bandidos assaltaram nesta quinta-feira (19), um garimpo na zona rural do município de Peixoto de Azevedo.



Segundo informações, os meliantes chegaram no garimpo em posse de arma de fogo, onde renderam os funcionários e anunciaram o assalto.



Após a ação, eles fugiram levando uma caminhonete e vários pertences dos funcionários.



A Polícia Militar foi acionada a qual fez diligências no intuito de localizar os bandidos, onde obtiveram êxito em localizar os mesmo com a caminhonete. Ao avistarem a guarnição eles empreenderam fuga, a polícia fez perseguição, porém eles acabaram abandonando o veículo e entrando na mata, em uma estrada vicinal próximo a Cadeia Pública.



A Polícia fez busca no interior do veículo, onde foi encontrado dois aparelhos celulares e uma espingarda, possivelmente usada no assalto.



O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil juntamente com o Boletim de Ocorrência.

