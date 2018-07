/ / Fragilidade e desorganização arranha a imagem da EXPOTÃ 2018

Considerada até então a maior feira de exposição agropecuária do Portal da Amazônia, a Expotã esse ano teve sua imagem arranhada devido algumas situações de desorganização.

Uma delas foi a fragilidade na segurança do evento, uma confusão inicialmente envolvendo três mulheres viralizou nas redes sociais. No vídeo as mulheres aparecem brigando, puxões de cabelo, uma pessoa grita para a câmera “briga de gorda”, um homem de chapéu chuta a mulher já caída no chão, e a confusão continua.

O que vemos no vídeo além da fragilidade da segurança na Expotã, foi muito preconceito, nas redes sociais muitos comentários negativos.

O mais incrível que o vídeo todo mostra marca de patrocinadores e já tem milhares de visualizações, o que não é bom para Guarantã do Norte.

Nestes quatro dias de festas podemos notar o quanto a internet é um veículo de comunicação importante que pode muito ajudar na divulgação positiva e ao mesmo tempo negativa se mal usada.

Fica aqui uma grande reflexão para que no próximo ano a organização da Expotã possa melhorar, pois apesar de ser uma festa agropecuária, é frequentada por pessoas, seres humanos e merecem ser tratados no mínimo com respeito, e não como se fossem animais no curral.

Por Olhar Cidade da Redação