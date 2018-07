/ / Evento da Fenabrave vai apresentar o panorama do agronegócio em Mato Grosso

O novo regime automotivo com programa Rota 2030, a realidade do mercado e o cenário político e econômico do Brasil também estarão em pauta

Em um estado onde o agronegócio representa mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB), o Encontro Regional da Fenabrave não poderia deixar de contemplá-lo. Das 11 palestras do evento da regional de Mato Grosso três trarão informações relacionadas ao setor que segura o superávit brasileiro.





Na abertura do evento, dia 17 de julho às 19 horas no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá, a palestra magna será do agricultor e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Neri Geller. Ele apresentará um panorama da macro política do setor e os impactos na economia brasileira.





Pedro Valente, diretor geral da Amaggi Agro, vai apresentar a importância do agronegócio para a economia de Mato Grosso. A palestra dele será no dia 18 de julho. Segundo Valente, o setor é um grande indutor da geração de empregos diretos e indiretos. “O que o agronegócio gera de serviços, de todos os tipos, acaba induzindo a riqueza das cidades também. Então, eu entendo que o agronegócio é um “superindutor” de desenvolvimento”, informa.





O diretor da Amaggi Agro reforça que o agronegócio é também responsável por movimentar diretamente pelo menos três seguimentos de veículos. “Em sua atividade operacional, o agronegócio utiliza a linha agrícola, que são os tratores e as colheitadeiras, a linha amarela, que são os equipamentos para construção de estradas, podemos citar pás-carregadeiras, niveladoras e afins e utiliza bastante o setor de transporte, ou seja, os caminhões”.

Valente destaca que além da parte operacional, a riqueza gerada pelo agronegócio sustenta uma grande parcela do consumo de automóveis em Mato Grosso. “Existe a geração de renda, você vê uma capital como Cuiabá com várias marcas de veículos representadas, de classe média baixa, de classe média alta e de alta classe. Isso é bem o reflexo da economia no estado de Mato Grosso, a geração que faz rodar toda a máquina. A quantidade de comércio que existe, não tenha dúvida, depende bastante da geração de renda do agronegócio”, afirma.

O agro ainda estará presente na palestra sobre produtos de financiamento para caminhões, ônibus e implementos rodoviários que será apresentada por Rafael Hernandes que Trabalha há 14 anos no Itaú na área comercial de financiamentos de caminhões, ônibus e implementos rodoviários.

O encontro - Com o tema “O Conhecimento Acelera o Progresso”, a segunda edição do Encontro Regional da Fenabrave será nos dias 17 e 18 de julho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. Promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso (Fenabrave – MT) e o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de Mato Grosso (Sincodiv-MT) o evento trará para Mato Grosso discussões que permeiam toda a cadeia do setor.

O time de palestrantes é composto por Neri Geller, Augusto Nunes, Valdner Papa, Ana Cristina Galo, Magno Lima, Rodnei Bernadino, André Andreazza, Pedro Valente, Rafael Hernandes, Cláudia Lisboa e Ernani Wood.

Além de apresentar um panorama do agro e sua relação com o setor de veículos, o evento vai debater a realidade do mercado, novas ferramentas de gestão, estratégias e tendências, além do novo regime automotivo com programa Rota 2030 e o cenário político e econômico do Brasil.

Feira – Quem participar do Encontro da Fenabrave ainda terá oportunidade de fechar bons negócios. Onze empresas já confirmaram presença no evento. São expositores de produtos e serviços para diversos segmentos, como turismo, lazer, consultoria para formação profissional entre outros. “A feira possibilita além de fechamento de boas oportunidades de negócios, parcerias e networking”, comenta o presidente da Fenabrave Regional Mato Grosso, Paulo Boscolo.

SERVIÇO:





Encontro Regional da Fenabrave – 2018

Data: 17 e 18 de julho

Local: Centro de Eventos do Pantanal – Cuiabá - MT

Informações: (65) 3321-5454

Público-alvo: Líderes e Gestores de todas as concessionárias associadas do Estado de Mato Grosso e demais profissionais simpatizantes com o tema do evento.

Por Assessoria de imprensa – Encontro Regional da Fenabrave 2018