/ / Escola Municipal Castro Alves é certificada com Selo de Qualidade da Água em Marcelândia

Os estabelecimentos, instituições e órgãos públicos de Marcelândia, que utilizam somente água da rede pública de abastecimento em suas atividades diárias, recebem, da concessionária Águas de Marcelândia, o certificado do Selo de Qualidade da Água. A iniciativa da concessionária, tem como principal objetivo, destacar estes locais que buscam melhorar a qualidade de vida da população, bem como, preservar o meio ambiente utilizando água tratada com qualidade.





No município, a Escola Municipal Castro Alves recebeu a certificação da concessionária. Atuando há 27 anos, a diretora da unidade, Adriana Sauer, conta que sempre utilizou a rede de abastecimento. “Iniciativa que busca demonstrar ainda mais a nossa preocupação, além do ensino de qualidade, todo alimento preparado e servido nesta instituição, conta com a qualidade e responsabilidade em utilizar somente água tratada. Sabemos que água está diretamente relacionada à saúde, por isso utilizamos a água fornecida pela concessionária”, destacou



De acordo com o supervisor da Águas de Marcelândia, Jair Tomaz, o selo atesta que mais uma instituição no município está utilizando água tratada, contribuindo diretamente com a qualidade de vida da população. Reforçando ainda que, é fundamental desativar poços domiciliares, pois são os grandes vilões de doenças de veiculação hídrica e podem gerar riscos e prejuízos à saúde da população.



“A entrega do certificado é uma forma de reconhecer o compromisso destes locais com o meio ambiente e a responsabilidade com a saúde dos estudantes e colaboradores da instituição. Água tratada é um benefício que eleva a qualidade de vida de toda população”, pontuou o supervisor.



Em Marcelândia, a concessionária realiza um criterioso acompanhamento, por meio de análises em seu laboratório, garantindo que a água chegue até as residências e comércios atendendo aos parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



Por Assessoria de Comunicação

