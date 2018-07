/ / Entidades de classe podem ser a solução para a o Brasil

“O Brasil tem jeito sim”. A afirmação é o do ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Neri Geller durante a abertura, realizada nessa terça-feira (17), do Encontro Regional da Fenabrave 2018.





Segundo Geller, a solução para o país passa por ter as pessoas corretas na esfera de representação. “Eu estou falando de representatividade de classe e não de política partidária. O que precisamos para mudar o Brasil são associações e entidades fortes, que promovam melhorias e desenvolvimento para os setores que produzem e geram emprego, que fazem a economia do país ir para a frente”, pontuou Geller.





Neste contexto, ele destaca o papel da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso (Fenabrave-MT). “A entidade sempre esteve envolvida em debates importantes, inclusive tem acumulado conquistas junto ao governo e perante a sociedade”.





Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave Nacional, também destacou o protagonismo da Regional de Mato Grosso. “O trabalho que tem sido feito em Mato Grosso é exemplo e referência para o país. A união do setor tem permitido ao segmento alcançar resultados expressivos e reafirmar sua importância social e econômica”.





Dentre as conquistas, a mais recente foi confirmada no final da tarde de ontem. Depois de quase 10 anos, a categoria conseguiu na Assembleia Legislativa a aprovação da lei que equipara a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) incidente sobre máquinas e equipamentos da chamada Linha Amarela - máquinas pesadas utilizadas na construção civil, mineração e agricultura - com a alíquota praticada no estado de Goiás.





“A lei concede ao segmento a competitividade tributária que nossos empresários merecem. Nos deixa em pé de igualdade a outros estados, garantindo mais emprego, arrecadação e fomento à economia de Mato Grosso”, afirmou Paulo Boscolo, diretor regional da Fenabrave.





Presente na abertura do evento, Edson Maia, concessionário em Mato Grosso, reforçou a importância da sociedade estar organizada em entidades de classe. “A palestra do Neri Geller deixou claro que é possível potencializar os recursos que temos e fazer o direcionamento correto, nos desenvolvendo assim como o setor do agronegócio tem feito. Encontros como este que trazem discussões e palestras sobre temas pertinentes são um caminho para este fortalecimento”.





Também participaram da cerimônia, o Secretário de Desenvolvimento de Mato Grosso, Leopoldo Mendonça, os presidentes da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT), José Wenceslau Júnior, da Federação das Associações Comerciais e Empresários de Mato Grosso (Facmat) Jonas Alves de Souza, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL) Nelson Soares e o deputado estadual suplente, Carlos Avalone.





O Encontro - Com o tema “O Conhecimento Acelera o Progresso”, o evento que é promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso (Fenabrave-MT), em parceria com o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de Mato Grosso (Sincodiv-MT), reunirá especialistas em economia, política, inovação e gestão de pessoas durante toda quarta-feira (18).





Confira a programação completa em: http://www.fenabravemt.com.br/encontro/ .





Fonte: Assessoria de imprensa – Encontro Regional Fenabrave Mato Grosso





Fotos: Márcio David