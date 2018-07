/ / Encontro regional mostra que partido está no rumo certo, afirma secretário-geral

A participação de líderes de quatro partidos no 1º Encontro Regional do Patriota de Mato Grosso demonstra que o partido tem se preparado adequadamente para disputar sua primeira eleição estadual. A avaliação foi feita pelo secretário-geral da sigla, o ex-titular do Gabinete de Desenvolvimento Regional (GDR) e pré-candidato a deputado federal, Antônio Carlos Paz. No evento, realizado em Cuiabá, estiveram presentes lideranças como o governador Pedro Taques (PSDB), o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho (DEM).





Antônio Carlos destaca que o Patriota já conseguiu se estruturar em mais de 50 municípios de Mato Grosso. “Nossa meta é chegar, ainda este ano, a 110 cidades, escolhendo boas lideranças políticas. A maior prova de que estamos no caminho certo neste trabalho de difundir os ideais do Patriota está no fato de grandes partidos, como DEM e PSDB, prestigiarem nossas ações”, afirmou. Além das duas siglas, representantes do PPS e do PRTB também participaram do evento.





O secretário-geral do partido também exaltou o fato de que representantes do Patriota de 14 municípios estiveram presentes ao evento. “Teremos neste ano uma eleição muito difícil, vivemos uma crise enorme, com a população bastante descontente com a classe política. Mas, se estivermos unidos como no encontro regional, mostrando nossas propostas, nossos ideais, sairemos vitoriosos no processo eleitoral e levaremos o Patriota longe”, pontuou.





Presidente estadual do PRTB em Mato Grosso, Samuel Lemes salientou o fato de que as duas siglas possuem grandes e importantes afinidades ideológicas. “Por isso mesmo, nós podemos caminhar juntos neste processo eleitoral. Estamos iniciando uma grande caminhada e eventos como o encontro regional do Patriota são os passos iniciais”, afirmou. As duas siglas já manifestaram apoio ao projeto de reeleição de Taques, que ainda não confirmou se será candidato.





Na mesma linha, o vice-presidente do PPS de Mato Grosso, Wagner Simplício, sustentou a necessidade de se resgatar valores como a ética e o respeito ao dinheiro público, cujas ausências ajudaram a aprofundar a crise pela qual passa a classe política. “Estes são valores que foram esquecidos e nisto tanto o nome Patriota, como o lema do partido são muito importantes”.

Por PZ Press