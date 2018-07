/ / ENCONTRO REGIONAL DA FENABRE

Aprimorar a capacidade de relacionar é um dos desafios dos quais nenhum concessionário poderá fugir se quiser se manter e crescer no mercado

“Os maiores desafios do setor de vendas de veículos do Brasil e do mundo são quanto às transformações que estão acontecendo no mercado.” A afirmação é do presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção Júnior, que participará da abertura do Encontro Regional da Fenabrave – 2018. O encontro será nos dias 17 e 18 de julho no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso (Fenabrave – MT) e o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado de Mato Grosso (Sincodiv-MT) o evento tem como tema “O Conhecimento Acelera o Progresso” e trará para Mato Grosso discussões sobre a realidade do mercado, novas ferramentas de gestão, estratégias e tendências, o novo regime automotivo com programa Rota 2030 e sobre o cenário político e econômico do Brasil.

Segundo o presidente da Fenabrave Nacional, a importante evolução na comercialização de veículos no primeiro semestre deste ano, mostra que, apesar das incertezas políticas, a crise ficou para trás e é hora de focar nas transformações do mercado. “ A tecnologia e a mudança no perfil e comportamento dos consumidores estão influenciando não apenas a forma de fabricar veículos, mas de comercializá-los”, afirma Assumpção Júnior.

Ele ressalta que essa transformação continuará a influenciar o modelo de negócio das concessionárias, que terão que se adaptar às mudanças trazidas pela internet, pela indústria 4.0, pelo compartilhamento de veículos, pelo novo perfil de uso e posse, pela tecnologia que trará veículos elétricos e autônomos e, fundamentalmente, pelo desafio de saber atender as diferentes gerações de clientes.

“Usufruir dessas ferramentas tecnológicas, das mudanças comportamentais do mercado e aprimorar nossa capacidade de nos relacionar serão desafios dos quais nenhum concessionário poderá fugir se quiser se manter e crescer no mercado”, destaca.

André Andrezza, consultor que atua há mais de 30 anos no setor de vendas de automóveis, reforça a tese do presidente da Fenabrave e acrescenta que essa transformação no perfil do cliente também chegou ao mercado de veículos usados.

“O veículo usado é a principal moeda de troca pelo novo. Mas diferente do cenário de 10 anos atrás, antes de ir à concessionária o cliente consegue saber, por meio das diversas ferramentas disponíveis na internet, o valor de mercado do seu veículo. Isso muda completamente a forma de negociar”, informa Andreazza.

O especialista explica que o cliente aceita uma variação máxima em torno de 18% do valor que tem em mente. “Se o vendedor foge desse valor que está ancorado na mente do cliente fica quase impossível realizar a negociação.”

Como se relacionar com esse “novo cliente”, será o tema da palestra que Andreazza fará no dia 18 de julho no Encontro Regional da Fenabrave-MT. Ele também apresentará ferramentas que ajudarão o concessionário mato-grossense a trabalhar com a volatilidade do mercado de veículos usados.

Neri Geller, Augusto Nunes, Valdner Papa, Rodnei Bernadino, Magno Lima, Pedro Valente e Ana Cristina Galo completam o time de palestrantes.

