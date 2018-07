/ / Dois são presos com arma e drogas

Dois homens, de 18 e 22 anos, foram presos pela Polícia Militar no bairro Maria Antônia, em Colíder (157 quilômetros de Sinop), hoje, por volta das 10h. De acordo com um soldado da PM, com os acusados foram apreendidas oito porções de maconha e um revólver calibre 32.

“As prisões ocorreram durante uma abordagem de rotina. A arma foi encontrada na cintura de um dos suspeitos. Ele alegou que estaria recebendo ameaças de morte e, por isso, estava andando armado para se defender”, disse o policial.

Os acusados foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil e devem responder por porte ilegal de arma de fogo. Não foi informado se já passaram por audiência de custódia e se foram encaminhados para unidade prisional.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: Luiz César Serpa)