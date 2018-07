/ / Desde 2015 na Turquia, Renan Foguinho revela expectativa para sua 4ª temporada no Adanaspor

Após férias no Brasil, Renan Foguinho está de volta à Turquia. O brasileiro inicia sua 4ª temporada no país, todas vestindo a camisa do Adanaspor.





Em pré-temporada desde o final de junho, o jogador avalia o início dos trabalhos e ressalta a importância do período. “Estou renovado. Deu para aproveitar bastante as férias e agora chego 100% para começar mais uma temporada aqui no Adanaspor. Esse início é muito importante porque é a base da nossa preparação para tudo que vamos encarar ao longo de 2018 e 2019.





Além dos treinamentos, teremos também 6 amistosos para ajudar na preparação da equipe. É fundamental esse tipo de trabalho até porque alguns jogadores saíram, outros chegaram, e precisamos acertar questões de entrosamento, posicionamento e, claro, a parte física também”, analisou o volante de 28 anos, que no Brasil já defendeu o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e XV de Piracicaba.





Há pouco mais de um mês do início do Campeonato Turco, Renan revela a expectativa para a competição. “Nossa pré-temporada vai até o dia 3 de agosto e até o início dos jogos tenho certeza que estaremos bem preparados. O grande objetivo é retornar à primeira divisão e esse será nosso foco ao longo da temporada. Já tive a oportunidade de subir com o clube e foi incrível, espero ajudar novamente. Vou trabalhar para isso”, finalizou.



Foto Anexada: Divulgação/Adanaspor

Assessor de Imprensa