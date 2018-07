/ / Deputado Silvano participa entrega de quase 400 títulos agrários

O deputado estadual Silvano Amaral (MDB) participou, neste final de semana, da entrega de mais 360 títulos agrários nos assentamentos São José da União, em Peixoto de Azevedo e Matupá e Araúna I, em Novo Mundo. Silvano e o deputado federal Carlos Bezerra, foram os responsáveis pela articulação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Brasília, que resultou na entrega quase 400 títulos agrários aos pequenos agricultores da região Norte de Mato Grosso.





O P.A (Projeto de Assentamento) São José União, localizado em Peixoto de Azevedo foi o primeiro assentamento a receber os títulos definitivos. O Seo José de Arimáteia foi um dos contemplados. Ele, que junto a família, vive do cultivo da banana, mandioca e milho comemorou a entrega do documento que dá a ele segurança jurídica sobre a propriedade aonde vive há 25 anos. Emocionado, ele agradeceu.





"Quero aqui agradecer ao deputado Silvano, que nem conhecia pessoalmente só de ouvir falar e que trouxe de verdade a melhor notícia que um trabalhador rural, nas minhas condições, poderia receber. Já ouvi tantas vezes, a promessa de que este título já estava para sair e nada e, quando eu achei que era só mais uma promessa, aconteceu", disse Arimatéia, que mantem o sustento com as vendas de suas matérias-primas de porta em porta pela vizinhança.





Em Matupá, a entrega de títulos não foi diferente. Com a presença do prefeito Valtinho Mioto, o superintendente do Incra de Mato Grosso, João Bosco Moraes, o deputado Silvano, e o executor do Incra responsável pela região Daniel Cenci de Noronha também realizaram a entrega de títulos agrários. Para o prefeito, mais uma vitória. Para o agricultor, uma oportunidade de aumentar sua renda e os negócios, além de aumentar a estrutura e volume da colheita.





Dona Maria da Luz Lopes da Conceição, produtora rural do assentamento São José da União, em Matupá, também comemorou o recebimento do título. Uma espera que durou 20 anos e que agora, para o alívio e felicidade da família, chegou. "Meu esposo e eu vivemos do que produzimos, mas até hoje vivemos inseguros por não possuir de fato este documento que nos dá o direito de dizer que o lote é nosso. Um alívio", ressaltou.





Na ocasião, foi anunciado pelo prefeito a liberação de R$ 2 milhões, pelo Incra, para melhoria na estrada que dá acesso ao assentamento Padovani. "Como gestor de Matupá, é uma alegria muito grande poder de uma vez só participar de tudo isso. Ver o progresso da nossa gente, saber que Matupá tem grandes parceiros, isso não tem preço. Estamos muito felizes e só nos resta agradecer ao deputado Silvano e ao deputado Bezerra que lutaram até o fim para que nossa cidade fosse contemplada", disse o prefeito de Matupá.





Em Novo Mundo, ultimo município visitado pelo deputado Silvano e equipe do Incra, mais vinte e cinco famílias receberam o título definitivo de propriedade rural. O evento realizado na noite de sábado (30), lotou o plenário da Câmara de Vereadores. A entrega de títulos nos três municípios contou com a presença dos prefeitos, vereadores, presidentes de associações e sindicatos rurais.





"O trabalhador rural não quer esmola, nem depender do Incra a vida inteira. O trabalhador rural, só precisa de uma oportunidade para poder cultivar sua matéria-prima, aumentar sua renda e ter retorno daquilo que produz. Realmente, como os prefeitos já disseram durante a entrega dos títulos, um grande avanço para a reforma agrária. Aliás, os assentamentos do estado ficaram muitos anos sem saber ao menos qual era a cor do documento que oficializa o proprietário do lote. Quero agradecer o Bosco e sua equipe pela dedicação e empenho para que estes títulos fossem entregues e, claro, o apoio do deputado Carlos Bezerra, sem dúvida, foi muito importante", destacou Silvano Amaral.





Segundo o superintendente do Incra, João Bosco Moraes mais de 3 mil títulos já foram entregues no estado, desde 2016, quando o presidente da República Michel Temer autorizou a autarquia realizar a emissão dos títulos, dentro do Programa Nacional de Regularização Fundiária, do governo federal.





"Nosso intuito é encerrar 2018 com pelo menos 6 mil títulos agrários entregues. Tabaporã foi o primeiro município, desde que tivemos a autorização para realizar a entrega dos títulos definitivos. O Incra tem cumprido seu papel, mesmo diante de um recurso escasso que limita o trabalho, mas contamos com a dedicação e compromisso dos nossos colaboradores", disse Bosco.





