/ / DEM divulga nota que pré-candidatura de Mauro Mendes ao governo está mantida

Após uma onda de boatos que inundaram as redes sociais dizendo que o Democrata Mauro Mendes desistiria da candidatura ao governo de Mato Grosso, o partido divulgou uma nota no Instagram reafirmando que o ex-prefeito de Cuiabá continua no páreo e que deve ser o nome da sigla para disputar o Palácio Paiaguás, no dia 7 de outubro.

A nota admite que o pré-candidato está debilitado, mas dá “certeza” de que Mendes estará pronto para o pleito. “Dizer que ele está 1000% é mentira, e não fazemos política de mentiras, agora dizer que ele está bem? Sim. Que ele passou por uma cirurgia? Sim. Que está preparado para construir um novo Mato Grosso? Sim. Que ele é mais do nunca o nosso pré-candidato ao Governo? Com certeza!!!! Melhoras Mauro Mendes”, publicou a conta oficial do DEM.

Conforme Só Notícias já informou, Mauro Mendes rompeu o tendão de Aquiles enquanto jogava bola em sua casa com o filho do ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, que disputa uma vaga de vice na chapa de Mendes.

Um dia após o acidente, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, confirmou ao Só Notícias que a intenção é manter a programação de lançar a candidatura de Mendes no dia 9 de julho, daqui a menos de uma semana. “A nossa projeção é manter a programação como está. Vai ter problema de locomoção, mas vai de muleta do jeito eu der”, declarou Dilmar na semana passada.

Por Só Notícias/Marco Stamm (foto: arquivo/assessoria)