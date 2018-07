/ / Cuiabá sediará 1ª Feira de Franquias para micro e pequeno empreendedor

Milena Silva

Desenvolve MT





Mais de 100 franquias de diversos setores estarão com estandes abertos na 1ª Feira de Franquias do Estado de Mato Grosso, que ocorrerá entre os dias 10 a 12 de agosto, das 14hs às 21hs, no Cenarium Rural, em Cuiabá.

O intuito do evento é fomentar o mercado local oferecendo oportunidades voltadas, principalmente, aos micros e pequenos investidores do Estado. Quem pensa em abrir o próprio negócio, mas não tem muito capital disponível para investir, poderá encontrar alternativas na feira. O valor do investimento inicial é de, no mínimo, R$ 3 mil.

“Quem já possui um negócio, e quer aproveitar o momento para ampliar o empreendimento, chegou o grande momento. A feira vai oferecer diversos serviços àqueles empreendedores que planejam inovar e aumentar a sua empresa”, ressaltou José Adolpho, presidente da Desenvolve MT

A 1ª Feira de Franquias vai oferecer variáveis seguimentos no ramo de alimentação, estética, limpeza, saúde, hotelaria, informática, eletrônicos, entretenimento, turismo entre outros serviços. A entrada será gratuita e os visitantes poderão participar de palestras, espaço de lazer, praça de alimentação, e local para diálogos sobre investimentos nas instituições financeiras que estarão presentes na feira.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2017, os franqueados faturaram cerca de R$ 163 bilhões - com um crescimento de 8% em comparação com 2016. Apenas no primeiro trimestre de 2018, o faturamento do ramo alcançou o montante de R$ 39 bilhões.

Para mais informações: 3613-7900 ou 9 9225-1661