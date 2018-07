/ / Cuiabá pode garantir classificação na Série C já na próxima fase; Luverdense é 5º

A maiúscula vitória do Cuiabá por 3 a 1 diante do Tupi, em Minas Gerais, no sábado, colocou o time da capital na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Mais importante do que isso, foi ter atingido os 25 pontos (a mesma numeração que garantiu vaga nos dois grupos para as eliminatórias no ano passado) e ter aberto 10 pontos de vantagem dentro do G4, o que pode sacramentar a classificação matemática já na próxima rodada.

Para que o Dourado garanta a vaga no próximo sábado, ele precisa vencer o Joinville na partida das 16h30 na Arena Pantanal, e torcer para que Luverdense, Tombense, Ypiranga e Tupi percam seus jogos. Isso porque, vencendo, o Cuiabá vai a 28 pontos e abre 13 de vantagem para os times (14 para o Tupi) e, tendo 12 em disputa até o fim da primeira fase, não poderá ser alcançado.

A combinação, apesar de difícil e improvável, é possível, já que nenhum dos times que ainda podem tirar a vaga do Cuiabá se enfrentam em confrontos diretos e, com exceção do Luverdense, pegam equipes que estão na parte de cima da tabela.

De todos os times que estão fora do G4, o Luverdense é o que tem a situação mais confortável. Com 15 pontos, ele pega o Volta Redonda, sábado no Rio de Janeiro. A equipe fluminense soma 13 pontos e está na zona de rebaixamento. No entanto, a missão do LEC é penosa, pois, além de vencer, precisa de uma série de combinações para conseguir a classificação.

1 Operário 29 pontos

2 Cuiabá 25

3 Botafogo SP 24

4 Bragantino 24

5 Luverdense 15

6 Tombense 15

7 Ypiranga 15

8 Tupi 14

9 Volta Redonda 13

10 Joinville 10