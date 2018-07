/ / Cuiabá inicia preparação para jogo contra o Tupi (MG)

Embalado com três vitórias consecutivas, o Cuiabá Esporte Clube já iniciou a sua preparação para o jogo do próximo sábado (7), contra o Tupi, em Juiz de Fora (MG). O duelo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e está marcado para as 15 horas (Horário de Mato Grosso). Em caso de resultado positivo, o Dourado dará um passo importante para conseguir a classificação à próxima fase da competição.





Os comandados de Itamar Schulle embarcam na próxima quinta-feira (5) para a cidade mineira. Até lá, seguem treinando conforme planejamento definido pela comissão técnica do time. Atualmente, o Dourado é o 3º colocado do Grupo B da competição, com 22 pontos em 12 jogos. Já o Tupi, que vem de duas derrotas, é o 7º com 14 pontos conquistados.





O Dourado leva para o jogo, disputado no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, um retrospecto de três vitórias consecutivas. Depois de vencer o Luverdense fora de casa, o time bateu, na Arena Pantanal, o Volta Redonda (RJ), por 3 a 0, e o Botafogo (SP), pelo placar de 2 a 1, no jogo disputado no último domingo (1º).





Na partida de ida, disputada em 5 de maio, o Cuiabá bateu o Galo Carijó, na Arena Pantanal, com gol de Bruno Sávio, marcado no início do jogo.

Por ZP Press