/ / Cuiabá goleia o lanterna por 5 a 0 e encaminhada classificação na Série C

O Cuiabá Esporte Clube acaba de derrotar o lanterna Joinville por 5 a 0, na Arena Pantanal e encaminhou sua classificação a 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C. João Carlos abriu o marcado, Eduardo Ramos, em cobrança de pênalti ampliou, João Carlos, de perna esquerda, garantiu o seu e fez o terceiro. Em uma grande infelicidade Alex de cabeça fez contra e Adriano Pardal na categoria subiu, cabeceou e fechou o marcador: 5 a 0 Dourado.

Com os três pontos conquistados o time de Cuiabá garantiu a meta interna do treinador Itamar Schülle que estipulou 28 pontos como meta para avançar este ano. Ano passado 25 pontos levaram o Cuiabá a próxima fase.

O Cuiabá começou o jogo tomando mais iniciativa, mas o time de Joinville estava firme na marcação fechando bastante os espaços. Pela ponta direita, aos 16 minutos João Carlos, recebeu rasteira, antecipou a zaga e bateu no canto direito sem chances para o goleiro Mateus, abrindo o marcador: 1 a 0 Dourado. Recuperado do susto, O JEC tentava chegar ao campo ofensivo, mas não conseguia avançar as jogadas.

Em cobrança de lateral, houve falha na marcação e o JEC meteu a mão na bola dentro da área, o juiz marcou penalidade, Eduardo Ramos foi para cobrança aos 28 minutos, bateu baixo no canto do goleiro Mateus que mais uma fez não conseguiu fazer a defesa: 2 a 0 Cuiabá. Visivelmente abalado, com o segundo gol, o time de Joinville não conseguia mais finalizar as jogadas.

No contra-ataque João Carlos, novamente vivo na jogada, recebeu cruzado dentro da área foi de cabeça, mas só foi linha de fundo. João Carlos dominou pela direita, passou pela zaga, lançou para Marino, na pequena área, que de perna esquerda só limpou o goleiro Mateus e mandou para o gol. Fim de primeiro tempo 3 a 0 Cuiabá.

Na etapa complementar, João Carlos no domínio da bola foi para cima, bateu forte, o goleiro Mateus fez uma grande defesa, mas Alex bateu de cabeça e fez gol contra aos 11 minutos: 4 a 0 Cuiabá. No contra-ataque Feijão, ganhou na velocidade, preferiu buscar o gol, mas o goleiro Mateus fez linda defesa.

Alê passou pela direita para Eduardo Ramos que cruzou para Feijão, no domínio levantou para Adriano Pardal, a marcação falhou, Pardal subiu e na categoria marcou de cabeça. Com os cinco gols garantidos o Cuiabá começou a trabalhar mais o passe de bola. Fim de jogo.

Por Só Notícias/ David Murba (foto: assessoria)