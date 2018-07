/ / Cuiabá goleia e chega a cinco vitórias consecutivas

Com direito a goleada, o Cuiabá Esporte Clube chegou à quinta vitória consecutiva na Série C do Campeonato Brasileiro. Mais do que um grande resultado, os 5 a 0 aplicados diante do Joinville (SC), na Arena Pantanal, colocaram o Dourado a um ponto da próxima fase da competição. A classificação, que só não ocorrerá se o Cuiabá perder todos os jogos restantes, o Volta Redonda(RJ) vencer todos e ainda tirar 19 gols de saldo, pode ser ratificada já no próximo final de semana.





Enfrentando o lanterna do Grupo B, o Cuiabá não deu nenhuma chance ao adversário e partiu para cima desde o início. Logo aos 17 minutos, João Carlos abriu o placar para o Dourado. Exatos 10 minutos depois, o time comandado por Itamar Schulle ampliou com Eduardo Ramos, cobrando pênalti. Com mais este gol ele chegou a 8 na competição e segue na briga pela artilharia.





Antes mesmo de o primeiro tempo acabar, o volante Marino, um dos destaques do time na Série C deixou o seu e, aos 42 minutos o placar já mostrava 3 a 0 para os donos da casa. Veio o segundo tempo e o Dourado não quis saber em administrar a vantagem, levando ao delírio as cerca de 1,5 mil pessoas que compareceram ao jogo com o quarto gol marcado, aos 10 minutos, novamente por João Carlos. Aos 37 minutos do tempo final, Adriano Pardal deixou o seu dando número finais à partida.





Com o resultado, o Cuiabá segue na segunda colocação, com 28 pontos ganhos. Já o Joinville permanece na última colocação com 10 pontos conquistados. No próximo domingo (22), o time de Mato Grosso encara o líder do grupo, o Operário, no Estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa (PR). O jogo está marcado para 14h30, horário de Mato Grosso. Os paranaenses somam 32 pontos até o momento.

Por Agencia ZP Press