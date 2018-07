/ / Copa da Juventude de Futsal abre período para inscrições de equipes

Só podem participar estudantes, de 07 a 14 anos de idade, regularmente matriculados em escolas da região metropolitana de Cuiabá





A 18ª Copa da Juventude de Futsal, nas categorias Sub-8 e Sub-10 masculino e Sub-12 e Sub-14 masculino e feminino, será de 25 de agosto até 06 de outubro, nos ginásios do Dom Aquino, UFMT, Verdinho e Aecim Tocantins, em Cuiabá. O período de inscrições iniciará dia 1° e findará dia 20 de agosto. E o congresso técnico será, em 22 de agosto, às 19h, no Ginásio Aecim Tocantins.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), instituição responsável pela gestão do campeonato, Pedro Verão, está prevista a participação de 144 times (24 por categoria) e mais de 2000 mil atletas de escolas públicas e privadas da região metropolitana da Capital. Segundo ele, por se tratar de categoria de base, é um dos principais eventos do calendário.

“A FMFS sempre teve o intuito de estimular a parte social e competitiva dos jovens. A federação tem como filosofia padrão o uso do futsal, da bola e das quadras em favor da integração e da reinserção social de nossas crianças. E participarão escolas públicas e privadas de diversos bairros, desde os mais distantes e mais pobres até aqueles com melhores condições”, comenta Verão.

As escolas devem efetuar as inscrições dos times por meio da FMFS (contato: 65-3027-5806), nos valores de R$ 50,00 para escolas públicas e de R$ 100,00 para escolas particulares. E, posteriormente, os representantes de cada escola ou equipe devem participar do congresso técnico para ter conhecimento das normas e dos regulamentos que regerão a competição.

