/ / Convenções para definição de candidatos a presidente começam nesta sexta

As convenções partidárias para definição dos candidatos a presidente da República nas eleições deste ano começam nesta sexta-feira (20) – saiba mais abaixo as datas e locais das convenções de cada partido. Conforme o calendário eleitoral de 2018, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos terão até 5 de agosto para também definir os candidatos a vice-presidente da República, governador, vice, senador e deputados (federais, estaduais ou distritais). O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para 7 de outubro; o segundo, para 28 de outubro. Muitos partidos lançaram pré-candidatos a presidente da República nos últimos meses, entre os quais PT (Luiz Inácio Lula da Silva), PSDB (Geraldo Alckmin), MDB (Henrique Meirelles), PSOL (Guilherme Boulos), PCdoB (Manuela D'Ávila), PSL (Jair Bolsonaro), Rede (Marina Silva), PDT (Ciro Gomes) e DEM (Rodrigo Maia). Conheça todos os pré-candidatos a presidente Pelo calendário do TSE, a partir desta sexta:

Começa o prazo para convenções partidárias (até 5 de agosto);

- É assegurado direito de resposta a candidatos e partidos atingidos por afirmação inverídica, caluniosa, difamatória ou injuriosa;

-É permitida a formalização de contratos com instalação física e virtual de comitês de candidatos e partidos que já tenham realizado convenção;

-Pesquisas têm de incluir os nomes de todos os candidatos cujas candidaturas estejam registradas. Os partidos deverão registrar os candidatos na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. A partir do dia 16, começará a propaganda eleitoral.





O Patriota, cujo pré-candidato é deputado Cabo Daciolo (RJ), e o Solidariedade, cujo pré-candidato é o ex-ministro Aldo Rebelo, ainda não definiram as datas das convenções.





PROS, PTC, PHS, PRB, PPL, PRP, PCB, PCO e PMB ainda não deram informações sobre as convenções.





Pré-candidato a presidente Local da convenção 20/07 PDT Ciro Gomes Brasília (DF) 20/07 PSC Paulo Rabello de Castro Brasília (DF) 20/07 PSTU Vera Lúcia São Paulo (SP) 21/07 PSOL Guilherme Boulos São Paulo (SP) 21/07 Avante Sem pré-candidato Belo Horizonte (MG) 21/07 PMN Sem pré-candidato Brasília (DF) 22/07 PSL Jair Bolsonaro Rio de Janeiro (RJ) 28/07 Democracia Cristã José Maria Eymael São Paulo (SP) 28/07 PTB Sem pré-candidato Brasília (DF) 28/07 PV Sem pré-candidato Brasilia (DF) 28/07 PSD Sem pré-candidato São Paulo (SP) 01/08 PCdoB Manuela D'Ávila Brasília (DF) 02/08 MDB Henrique Meirelles Brasília (DF) 02/08 DEM Rodrigo Maia Indefinido 02/08 PP Sem pré-candidato Brasília (DF) 04/08 PT Luiz Inácio Lula da Silva São Paulo (SP) 04/08 PSDB Geraldo Alckmin Brasília (DF) 04/08 Novo João Amoêdo São Paulo (SP) 04/08 Rede Marina Silva Brasilia (DF) 04/08 Podemos Álvaro Dias Curitiba (PR) 04/08 PPS Sem pré-candidato Brasília (DF) 04/08 PR Sem pré-candidato Brasília (DF) 05/08 PRTB Levy Fidelix São Paulo (SP) 05/08 PSB Ainda sem definição Brasília (DF)





Fonte: Partidos políticos