/ / Com histórico de gols e assistências diante do Fluminense, Giovanni Augusto quer manter o retrospecto positivo para ajudar o Vasco no retorno do Brasileirão

Na próxima quinta-feira, às 20h, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Os comandados de Jorginho enfrentarão o Fluminense no estádio São Januário. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o time da colina vai motivado para o clássico estadual, pois venceu ontem (segunda-feira) o Bahia por 2×0 e teve boa apresentação.





Um dos titulares cruzmaltinos na vitória diante do Bahia foi o meia Giovanni Augusto. Ele esteve em campo durante os 90 minutos e explica os fatores que foram fundamentais para o sucesso vascaíano. “Nosso time ficou mais forte nesse período de intertemporada.





O Jorginho teve tempo de mostrar o seu trabalho e o elenco compreendeu bem. Estamos cada vez mais unidos. Esse período de treinamentos foi fundamental para evoluirmos e já mostramos isso diante do Bahia. Outro detalhe primordial foi a nossa torcida. Eles comparecerem em peso e nos apoiaram. O Vasco é muito forte jogando em São Januário e temos que fazer contra o Fluminense o mesmo caldeirão que foi diante do Bahia. Estamos construindo uma parceria forte entre time e torcida”, exaltou o camisa 26 alvinegro.





Giovanni Augusto tem um retrospecto positivo diante do Fluminense. Ele já marcou dois gols no tricolor das Laranjeiras, inclusive, um deles, pelo Vasco, em tento que garantiu o time na final do Campeonato Carioca 2018. Além disso, já deu duas assistências em confrontos contra o Flu. Vale ressaltar que nessas quatro participações diretas para gols, Giovanni Augusto sempre saiu de campo vitorioso.





“Sou um cara que penso sempre primeiro no coletivo e depois no individual. Quero ajudar o Vasco a vencer esse clássico, pois sei que será fundamental recomeçarmos com vitória na Série A. Isso nos dará moral. Tenho esse histórico recente de vitórias, gols e assistências, contra o Fluminense e, se tiver oportunidade, pretendo aumentar esses números para auxiliar o Vasco”, concluiu.





Histórico de gols e assistências de Giovanni Augusto contra o Fluminense:

30/08/2015 – Fluminense 1 x 2 Atlético Mineiro – Gol

21/09/2016 – Corinthians 1 x 0 Fluminense – Assistência

23/07/2017 – Fluminense 1 x 1 Corinthians – Assistência

29/03/2018 – Fluminense 2 x 3 Vasco – Gol

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

