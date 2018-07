/ / COBRAS GIGANTES CAPTURADAS PARTE 3

Não é exatamente fácil medir uma cobra, isso sem contar que elas crescem a vida toda então não tem como saber o tamanho máximo que cada espécie pode chegar, mas hoje você vai ver as verdadeiras anacondas, algumas com supostos 10 metros de comprimento, e que podem estar escondidas, até mesmo ai, embaixo da sua cama.





5 COBRAS GIGANTES CAPTURADAS PART 3

ANACONDA NA PRAIA

Já imaginou você ir para a praia e dar de cara com uma anaconda gigante? Foi o que aconteceu com as pessoas que visitaram a praia da Coroinha em Itacaré na Bahia no dia 26 de novembro de 2014. Pescadores e banhistas encontraram uma sucuri que segundo informações do IBAMA mede mais de 6 metros de comprimento e que provavelmente pese mais de 100 quilos. O animal foi resgatado pelo IBAMA que precisou da ajuda de mais de cinco pessoas para levar ate o carro, após isso a cobra foi devolvida a natureza.





SUCURI GIGANTE DE GUARANT

Uma sucuri tem dado muito prejuízo a um fazendeiro, e devido a perca de alguns animais decidiu contatar o Ibama para que fizesse a captura de uma sucuri que estava habitando um córrego e as pastagens de sua fazenda. O ibama tentou fazer a captura da sucuri mas devido ao seu tamanha que chegava a cerca de 6 metros de comprimento e aproximadamente 120 kg, não obtiveram êxito na primeira tentativa, segundo a diretoria da instituição foram necessários oito homens para conseguirem capturar o animal que mais tarde foi solto na serra do Cachimbo.





SUCURI GIGANTE DE GOIÁS

Saímos do estado do Mato Grosso e vamos direto para o sul de Goiás, o dono de uma propriedade localizada a 17 km de uma pequena cidade chamada Caçu, relatou que diversos animais de sua fazenda estavam desaparecendo após notar os desaparecimentos o fazendeiro decidiu procurar o predador junto de outros fazendeiros, após algum tempo os fazendeiros junto com a polícia ambiental conseguiram encontrar a sucuri que estava devorando os animais da fazenda, a cobra media aproximadamente 7 metros de comprimento e pesava 180 kg. Após o animal ser capturado ele foi levado e solto em outra área onde não apresentasse perigo para nenhum morador.

PITÓN AMETISTA

Essa é uma cobra nativa da Austrália, e por mais que seu tamanho coloque muito medo saiba que ela não é venenosa, e ao cruzar com uma dessas ninguém fica tranquilo, até porque ela pode alcançar seus 8,5 metros de comprimento. E foi no estado de Queensland que foram registradas imagens de uma pitón ametista que segundo o cinegrafista media cerca de 3 metros, a cobra estava em uma batalha mortal contra um crocodilo, a disputa entre os animais durou cerca de 5 horas e no final quem levou a melhor foi a cobra que como premio devorou o crocodilo.





SUCURI GIGANTE DE MATUPÁ

Novamente voltamos para o Mato Grosso, dessa vez para a cidade de Matupá, este é um município brasileiro localizado na região norte do estado do Mato Grosso. E foi lá que uma equipe de reportagem de um canal local registrou imagens de uma sucuri gigante no ano de 2009. Essa sucuri supostamente teria 10 metros de comprimento e foi encontrada na linha w-10 a oito quilômetros da cidade. Os moradores se reuniram próximo à lagoa onde ela foi encontrada, ate que em um momento decidiram se aproximar do animal, ao chegarem perto notaram que a sucuri estava sem vida. E você teria coragem de chegar perto dessa sucuri? Deixa seu comentário ai embaixo.

