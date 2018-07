/ / Centro de Saúde de Guarantã do Norte em breve funcionará com sete especialidades

Após longa negociação com os municípios, Ministério da Saúde publicou decreto f lexibilizando a utilização das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) para outras finalidades de atendimento aos clientes do Sistema Único de Saúde.





O prefeito de Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan participou de diversas reuniões junto ao Ministério da Saúde juntamente com outras lideranças entre as quais o deputado federal Carlos Bezerra, com objetivo de conseguir essa flexibilização.





Érico Stevan comentou a publicação do Decreto Nº 9.380 de 22 de maio de 2.018 do Governo Federal alterando o Decreto Nº 7.827 de 16 de outubro de 2.012. “Essa medida pleiteada pelos municípios e acatada pelo governo federal possibilita a utilização destes prédios valiosos que foram construídos para funcionarem como UPAs, mas que infelizmente não deu certo no país inteiro”.





A secretaria municipal de saúde, Tatiane Aranda, levou a discussão para o conselho municipal de saúde na reunião ordinária realizada no dia 19 passado que deliberou e autorizou o funcionamento do prédio da UPA nas condições do respectivo Decreto Federal.

O prédio funcionará como Centro de Saúde e atenderá aos clientes com as seguintes especialidades: Cardiologia, Ortopedia, Ginecologia, Urologia, Pediatria, Psicologia e Fisioterapia.





Quanto à conclusão das obras para entrega definitiva do prédio, o prefeito Érico buscou dialogo com a construtora e chegaram a um entendimento fazendo as devidas adequações exigidas pelo setor de engenharia. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nos próximos 30 dias.





“Essas condições que foram aceitas pelo Ministério da Saúde vai nos possibilitar oferecer melhores condições de trabalho aos nossos profissionais e mais conforto e segurança aos nossos pacientes”. Comentou a secretaria Tatiane.